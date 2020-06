Game On: Entwickler helfen uns durch 40 Minuten GTFO: The Vessel

10 Chambers Collective startete Ende letzten Jahres einen Multiplayer-Shooter namens GTFO mit einer einzigartigen Prämisse. Alle paar Monate veröffentlichten die Entwickler einen neuen Rundown, das ist eine Sammlung frisch gestalteter Missionen, die für vierköpfige Teams ausgelegt sind. Die Spieler werden immer tiefer in einen ominösen Komplex geführt, der viele Gefahren birgt. Diese neuen Level ersetzen dabei die alten Inhalte und heute wird die Saison erneut wechseln. Der dritte Content-Drop des Spiels heißt The Vessel und er verabschiedet das Infection-Kapitel.

Wenn ihr mit dem Spiel selbst nicht vertraut sein solltet: GTFO ist ein knallharter Koop-Shooter, bei dem Teamwork unerlässlich ist. Das heißt, dass ihr genau wissen müsst, was ihr tut, denn sonst verschwendet ihr nicht nur eure Zeit, sondern auch die eurer Mitspieler. Wer nicht im Team zusammenarbeiten kann, der ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Aus diesem Grund haben wir einen exklusiven Gameplay-Clip mit Entwicklerkommentaren sichergestellt, bei dem uns zwei Entwickler von 10CC unterstützt haben. 40 Minuten dauert die Action, die euch schon vor der Veröffentlichung einen ausgiebigen Blick auf die neuen Inhalte erlaubt.

Obwohl sich das Spiel durch eine bestrafende Schwierigkeitskurve auszeichnet, enthüllte uns Studiogründer Ulf Andersson kürzlich, dass sie "am neuen Rundown einige Stabilisierungen vorgenommen haben, um es auch für Spieler, die sich nicht als Hardcore bezeichnen, ein bisschen zugänglicher zu machen. GTFO wird immer schwierig bleiben, aber es sollte niemals unfair sein. Wir hoffen, dass dieses Update viele neue Spieler in unserer freundlichen und aktiven Community willkommen heißt."

Wir wollen an dieser Stelle auch noch einmal an unser Interview mit Simon Viklund von 10 Chambers Collective erinnern, in dem wir allgemein über das sprechen, was The Vessel bietet. Das Kapitel steht ab heute allen vorhandenen GTFO-Spielern zum Download zur Verfügung und wer nun selbst die ersten Schritte in dieser gefährlichen Einrichtung wagen will, den verweisen wir zur Steam-Seite.