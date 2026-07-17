Game of Thrones: War for Westeros Updates Veröffentlichungsfenster, zeigt neues Gameplay

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Game of Thrones: War for Westeros hat sein Veröffentlichungsfenster aktualisiert und uns mitgeteilt, dass wir Anfang 2027 um den Eisernen Thron kämpfen können. Das Entwicklerteam von PlaySide scheint in diesem Zeitfenster und im Spiel insgesamt ziemlich zuversichtlich zu sein, da sie auch neues Gameplay vorgestellt haben.

"Beginnend mit dem heutigen Blog werden wir in den kommenden Wochen weitere Neuigkeiten und Updates teilen und letztlich auf einige spannende Enthüllungen im Laufe dieses Jahres zusteuern", heißt es in einem Beitrag auf Steam. Von dort aus tauchen wir in die Fraktionen, Helden und Gameplay-Schwerpunkte ein. Es sieht so aus, als hätte jeder Armeeführer, von Tywin Lannister bis zum Nachtkönig, seine eigenen Aura-Buffs und einzigartigen Stile. Jon Snow zum Beispiel führt gerne von vorne, während Tywin über das Schlachtfeld streifen und verschiedene Einheiten besser kämpfen lassen kann.

PlaySide legt in War for Westeros einen "massiven Schwerpunkt" auf Reaktionsfähigkeit, das Verhalten der Einheiten und die Auswirkungen, wie ein Gameplay-GIF zeigt, in dem eine Kavallerielinie einige Infanterieeinheiten über das Schlachtfeld verteilt. Außerdem wird jeder Armee eine einzigartige, spielverändernde Einheit versprochen, wie zum Beispiel der Wildling-Riese für den Norden.

Wir erwarten im Laufe der Zeit weitere ausführliche Enthüllungen, und da 2027 in den nächsten Monaten näher rückt, werden wir eine bessere Vorstellung von den groß angelegten Schlachten haben, in die wir in Game of Thrones: War for Westeros eintauchen können.