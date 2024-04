"Game of Thrones"-Star ist es leid, den Helden zu spielen

HQ

Wie Sie wissen, übernahm Kit Harington eine der beliebtesten Rollen in der TV-Adaption von Game of Thrones, Jon Snow. Eine Figur, die eine der größten Reisen durchgemacht hat, vom naiven Jungen zum vernarbten Kriegsveteranen.

So nah an einer echten Heldenrolle, wie wir es in George R.R. Martins düsterer Fantasy-Welt nur sein können. Und wie ein Großteil der Besetzung ist die Figur stark mit dem Schauspieler verbunden.

Das will Harington ändern, denn wie er es beschreibt, hat er es satt, ein Held zu sein. Stattdessen freut er sich sehr darauf, im kommenden Blood for Dust einen echten Bösewicht zu spielen.

Das erzählten uns die Schauspieler in einem Interview mit Entertainment Weekly, in dem er in den höchsten Tönen von seiner neuen Rolle sprach und sagte:

"Ich bekomme selten die Gelegenheit, die antagonistischen-Typen zu spielen, und ich habe mich sehr gefreut, dass mir das geboten wurde. Wenn ich mir die Rollen anschaue, die ich eingenommen habe, seit ich in Game of Thrones einen echten Helden gespielt habe, muss ich zugeben, dass es eine Art Widerstand dagegen zu geben scheint, einen Helden zu spielen. Ich interessiere mich nicht so sehr für Heldenrollen, und wenn doch, dann müssen sie ziemlich anti-heldenhaft sein."

Freust du dich darauf, Harington "Arschloch" spielen zu sehen?