Game of Thrones Spin-off Aegons Eroberung könnte ein Dune-großer Spielfilm sein

Es ist klar, dass Warner Bros. großen Wert im Game of Thrones IP sieht. House of the Dragon und Knight of the Seven Kingdoms zeigen, dass es in Westeros noch mehr Geschichten zu erzählen gibt, und noch mehr Ableger aus der Welt von Ice & Fire sind in Arbeit. Eine führt uns zurück zur Ankunft der Targaryens in Westeros und zeigt Aegons Eroberung.

Laut einem Interview mit George R.R. Martin, veröffentlicht vom Hollywood Reporter (demselben, in dem Martin sagt, dass seine Beziehung zu Ryan Condal abrupt abgestürzt ist), gibt es zwei aktuelle Pläne, Aegons Eroberung auf die Leinwand zu zeigen. Die eine ist die traditionellere HBO-Serie, während die andere für die Fans etwas interessanter sein könnte.

Es gibt die Idee, Aegons Eroberung zu einem riesigen, Dune-großen Filmereignis zu machen, das im Kino stattfindet. Angesichts des Deals zwischen Netflix und Warner Bros. wissen wir nicht, wie sehr der Streamer eine Kinoveröffentlichung mögen wird, aber ein Game of Thrones Erlebnis für Kinos wäre etwas Einzigartiges.

Wie denkst du, sollte HBO mit Aegons Eroberung umgehen?