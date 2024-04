Game of Thrones-Prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight besetzt zwei neue Hauptdarsteller

HQ

Für die Prequel-Serie AGame of Thrones Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight wurden nun zwei Hauptdarsteller gecastet.

Die Serie spielt ein Tausendgüldenjahr vor Game of Thrones und folgt Ser Duncan dem Langen und seinem Knappen Egg. Peter Claffey wurde als Dunk gecastet, während Dexter Sol Ansell als Egg gecastet wurde. Zu Claffeys früheren Credits gehören Harry Wilde, Wreck und Bad Sisters, und Dexter Sol Ansell spielte zuvor in Die Tribute von Panem: The Ball ad of Songbirds & Snakes.

Details zur Serie sind derzeit noch nicht bekannt, aber wir wissen, dass sie "bald kommt" und George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal und Vince Gerardis als ausführende Produzenten fungieren werden.

Danke, Abwechslung.