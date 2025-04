Game of Thrones: Kingsroad - Early-Access-Rezension

HQ

Okay, lassen Sie mich gleich zu Beginn etwas betonen. So sehr man derzeit Game of Thrones: Kingsroad auf dem PC spielen kann, auf Steam über ein Early-Access-Setup, handelt es sich in erster Linie um ein Handyspiel. Viele von euch werden das hören und vor Angst zusammenzucken oder fliehen, als würdet ihr von einem hungrigen Düsterwolf gejagt werden, aber es gibt Ebenen, was das bedeutet. Lassen Sie mich das erklären.

Für ein Spiel, das derzeit zwischen 22 und 78 Pfund kostet, bekommt man auf dem PC ein Erlebnis, das einfach nicht mit dem übereinstimmt, was wir von der Plattform erwarten. Es ist grafisch unterdurchschnittlich, das Quest-Design ist so leblos wie es nur geht, es gibt eine überwältigende Anzahl von Management- und Fortschrittssystemen und den Kämpfen fehlt die Finesse und Tiefe, die wir im Action-RPG-Bereich sehen, obwohl sie eindeutig davon inspiriert sind. Nochmals, was ein PC-Spiel angeht, wird es nicht gerade irgendwelche Preise gewinnen.

Aber wenn man sich Kingsroad als das ansieht, was es wirklich sein soll - ein mobiles Action-Adventure-RPG - dann trifft es die anstehende Aufgabe auf die typische und oft beliebte Art und Weise, die wir auf der Plattform sehen. Es gibt mehrere und einzigartige Klassenoptionen, die du spielen und meistern kannst, eine offene Welt, die sich über die gesamte Westeros erstreckt und die es dir ermöglicht, von The Wall zu King's Landing zu reisen, ohne dass du auf unzählige A Song of Ice and Fire Charaktere triffst, und das alles in einem Paket, das dank seines Schauplatzes in der zweiten Hälfte von Staffel 4 eine neue, aber vertraute Geschichte bietet. die Game of Thrones anzeigen.

Wie Sie sehen können, müssen Sie Kingsroad nach seiner Version beurteilen, und für heute bedeutet das die PC-Edition. Leider...

Kingsroad ist ein völlig neues Abenteuer, das in der Welt von Game of Thrones spielt. Du schlüpfst in die Rolle eines Charakters aus dem Norden, dem unehelichen Kind des Herrschers von House Tyre, wo du nach Jahren der Abwesenheit zurückkehrst und deinen Laderaum in Unordnung und deinen Vater schwer krank vorfindest. Da es aufgrund des Krieges mit dem Süden, der vielen Nordstaatlern das Leben gekostet hat, keine weiteren Erben gibt, bist du bereit, die Pflichten des Hausherrn zu übernehmen, aber um das zu erreichen, musst du zuerst ein paar Aufgaben erledigen und den ganzen Weg nach Süden reisen, entlang der Kingsroad, um den König persönlich zu besuchen, damit er deinen Anspruch anerkennt. Die Handlung ist einfach in Ordnung. Es führt dich überall durch Westeros - typischerweise in südliche Richtung - wo du auf berühmte Charaktere triffst, die wie aus der Serie aussehen und ähnliche Stimmen haben, und du kannst Banditenlager räumen, bei trivialen Problemen helfen und sogar legendäre Bestien und Ziele jagen, als Teil deiner Bemühungen um den Aufbau von Fraktionsbeziehungen. Es ist sehr typisch für ein mobiles RPG in seinem Setup, aber unabhängig von der Plattform ist es ein unvergessliches Erlebnis, von einem White Walker und seiner riesigen Horde neben Jon Snow zu laufen. Machen Sie also daraus, was Sie wollen.

Die Welt ist auch ziemlich beeindruckend. Wir sprechen hier nicht von Kingdom Come: Deliverance II 's Bohemia oder Elden Ring 's Lands Between, aber was Netmarble Neo geschaffen hat, ist riesig in Umfang und Reichweite und fühlt sich dank seiner breiten Natur und der schieren Größe und Größe einiger seiner Wahrzeichen tatsächlich sehr wie Westeros an. Sicher, es fehlt etwas von der Interaktivität, die man in einem RPG schätzt, wie z.B. die Möglichkeit, Nischenteile der inneren Vorburg von Winterfell zu betreten oder einige der Ecken und Winkel zu erkunden, die das berühmte Red Keep von King's Landing ausmachen. Aber was eine offene Welt angeht, ist Kingsroad riesig und vielfältig, und das kann niemand bestreiten.

Das Hauptproblem ist, dass Sie es normalerweise nicht erkunden möchten. Die besten offenen Welten sind so gestaltet, dass man keine Quests braucht, um einen abseits der ausgetretenen Pfade zu bringen (man denke an Red Dead Redemption 2 ). Die Fähigkeit, Intrigen zu wecken und den Spieler zu ermutigen, etwas anderes zu tun, als der Hauptgeschichte zu folgen, ist ein Bereich, an dem Kingsroad hoffnungslos scheitert. Auch das liegt daran, dass es sich um ein mobiles RPG handelt, und das bedeutet, dass sich die gesamte Queststruktur darum dreht, irgendwohin zu gehen und entweder etwas zu holen oder zu töten. Es gibt nur sehr geringe Abweichungen. Die Welt wurde darauf ausgelegt, was bedeutet, dass du härtere "Weltboss"-Feinde und Orte finden wirst, an denen du obskure Ressourcen farmen kannst, die dir helfen, aufzusteigen und deine Waffen und Rüstungen mit Farbe und Seltenheit zu verbessern. Es ist vielleicht eines der am wenigsten aufregenden Kernspieldesigns, da es auf die Leute zugeschnitten ist, die das Spiel auf ihrem Mobiltelefon starten, einen 20-minütigen Dungeon im Zug durchlaufen und sich dann stundenlang abmelden. Es ist nicht für PC-Spieler gedacht, die sich stundenlang hinsetzen und daran arbeiten. Dies ist kein Diablo oder gar ein MMORPG. Brunnen... Es sei denn, es handelt sich um Diablo Immortal...

Also ja, du bist überlastet mit Fortschrittssystemen und Crafting-Suiten, die tonnenweise Ressourcen erfordern, um sie zu nutzen, und die deine Gegenstände geringfügig verbessern, du wirst auf eine Reihe von Menüs geworfen, von denen nur die Hälfte einen kohärenten Sinn zu ergeben scheint (vor allem die Fähigkeitsbäume...), und irgendwo gibt es haufenweise Herausforderungen, die du abhaken musst, um diese Belohnungsressourcen abzuhaken. Es ist ein Gameplay-Albtraum, es sei denn, Sie sind jemand, der von dieser Art von Spielen lebt und ihre vertraute Einrichtung genießt. Aber selbst ein Veteran wird die Währungen, die Mikrotransaktionen und die Monetarisierung als unangenehm empfinden. Hier gibt es keine Herumreden, Kingsroad will dein Geld, und sei es in Kampfpässen oder Kosmetika oder einfach nur, um deinen Kupfervorrat voll zu halten. Fast alles in diesem Spiel benötigt Kupfer - und du hast Recht, wenn du dachtest, dass dies das Schnellreisen oder den Zugriff auf die wenigen kooperativen Elemente beinhalten würde...

Ich kann über die schlechte Grafik und die starre und begrenzte Kampfsuite hinwegsehen, und ich schätze die Erzählung und das, was Netmarble Neo mit diesem Spiel in diesem Bereich erreichen wollte. Aber der Rest trägt sehr wenig dazu bei, dass ich zurückkehren und die Geschichte weiter auspacken möchte. Ich habe keine Lust, mich durch den Fortschritt zu quälen, um meinen Charakter geringfügig zu verbessern, und ehrlich gesagt kann ich mir selbst für den niedrigsten Preis von 22 £, der erforderlich ist, um das Spiel heute auf dem PC zu spielen, eine Vielzahl verschiedener Spiele vorstellen, für die Sie stattdessen Ihr Geld ausgeben sollten. Wenn es Zeit für die bevorstehende mobile Veröffentlichung ist, habe ich keinen Zweifel daran, dass Games of Thrones: Kingsroad sich auszeichnen und viele unterhalten wird, aber für PC-Spieler bin ich weit weniger überzeugt.