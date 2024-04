Game of Thrones Die Autoren hatten nicht erwartet, dass das Ende so sehr gehasst werden würde

HQ

Knapp ein Jahrzehnt lang hatte Game of Thrones das Fernsehen fest im Griff. Es schien, als würde es das Fantasy-Epos eines neuen Zeitalters werden, aber genau an der letzten Hürde floppte die Serie so stark, dass es schwer ist, sich überhaupt an die Größe der frühen Staffeln zu erinnern.

Als die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss über den Hass sprachen, den sie nach demGame of Thrones Ende einer neuen Folge von Happy Sad Confused bekamen, erwarteten sie eigentlich eher gemischte Reaktionen. "Wir wussten, dass es kontrovers sein würde... [aber] wir hatten gehofft, dass es ein bisschen mehr 50/50 sein würde."

Das Finale einer TV-Serie ist immer umstritten, aber das Problem mit Game of Thrones war, dass es sich überstürzt anfühlte und dass jede Entscheidung, die getroffen wurde, eine war, die speziell versuchte, die Erwartungen der Fans zu umgehen. Keine gute Kombo und D&D werden dafür immer noch heftig kritisiert.