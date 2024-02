Game of Thrones bekommt einen Spin-off, der auf Aegon's Conquest basiert

HQ

Ein weiterer Game of Thrones -Ableger ist in Arbeit und konzentriert sich auf die größte Invasion in der Geschichte von Westeros. Laut einem neuen Bericht von The Hollywood Reporter scheint es, dass HBO aktiv an dem arbeitet, was im Wesentlichen ein Prequel zur Prequel-Serie House of the Dragon wäre.

Falls du es nicht weißt: Aegons Eroberung ist der Katalysator, der zur großen Targaryen-Dynastie in Game of Thrones führt. Aegon und seine Schwesterfrauen fielen mit ihren Drachen in den Kontinent ein und schafften es, jede Armee zu besiegen, die sich ihnen entgegenstellte, oder die Herren von Westeros zum Niederknien zu zwingen.

Wir werden hier nicht weiter auf die Handlung eingehen, denn auch wenn man herausfinden kann, was passiert ist, indem man eines der Bücher in A Song of Ice & Fire liest, gibt es immer noch einige, die nicht wissen, was in dieser neuen Serie kommt. Es soll von Mattson Tomlin geschrieben werden, dem Autor, der bei The Batman nicht im Abspann genannt wurde und derzeit an der Fortsetzung arbeitet.

Interessieren Sie sich für eine Aegon's Conquest-Serie?