Game Informer ist offiziell zurück, mit all seinen alten Mitarbeitern

Letzten Sommer waren langjährige Leser am Boden zerstört, als sie hörten, dass Game Informer geschlossen wird. Egal, ob sie die Seiten des Magazins durchgelesen hatten oder die Online-Kolumnen bevorzugten, viele hatten das Gefühl, dass es ein trauriger Tag für die Spielemedien als Ganzes war.

Jetzt ist die Publikation, wie letzte Woche angeteasert wurde, zurück. Nicht nur für ein Einzelstück oder so etwas. Nach dem Kauf durch das Blockchain-Unternehmen Gunzilla Games ist das gesamte Team von Game Informer aus der Zeit der Schließung zurückgekehrt.

Von den Autoren über die Redakteure bis hin zu den Produzenten ist die Bande zurück, und sie wurden ermutigt, unabhängig zu bleiben. Und so wird die Publikation ab sofort als Game Informer firmieren. Inc. Die Absicht besteht größtenteils darin, es so zu machen wie zuvor, indem Spiele und Spieler hervorgehoben werden. Inhalte, die durch die Abschaltung der alten Website verloren geglaubt wurden, wurden nun zurückgebracht, und es scheint, dass bald neue Teile hinzukommen werden.

