Game Freak glaubt, dass es wichtig ist, an Projekten neben Pokémon zu arbeiten

In einem kürzlichen Interview sprach Masafumi Soto von Game Freak darüber, wie vorteilhaft es für das Studio war, neben den Pokémon-Spielen auch andere Projekte zu übernehmen, und dass es die Entwickler sowohl motivieren als auch ihnen helfen kann, zu wachsen.

"Es ist Game Freak sehr wichtig, sich weiterhin der Herausforderung zu stellen, originelle Spiele zu entwickeln." Soto sagte zu VGC. "Ich denke, dass die Entwicklung eines Spiels von Grund auf, die Veröffentlichung und die gute Aufnahme ein großartiger Motivator für die Entwickler ist und auch in Bezug auf seine Bedeutung für das Wachstum des Unternehmens von großer Bedeutung ist. Vor diesem Hintergrund denken wir nicht daran, Originalspiele auf kleine Projekte zu beschränken."

Es ist zehn Jahre her, dass Game Freak seine Abteilung für Originalspiele gegründet hat. Während die Arbeit an der Pokémon-Franchise weitergeht, gab es seit der Gründung dieser Abteilung mehrere interessante Veröffentlichungen. Einige davon sind Tembo the Badass Elephant, Giga Wrecker und die jüngste Nicht-Pokémon-Veröffentlichung des Studios Little Town Hero.

Jedes dieser Spiele wurde positiv aufgenommen, und so scheint es, dass Game Freak weiterhin das Boot hinausschieben und hin und wieder von Taschenmonstern wegkommen wird.

Denkst du, Game Freak sollte sich mehr von Pokémon entfernen?