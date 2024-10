Game Freak gehackt, Hunderte von GB an Pokémon-Informationen lecken online

HQ

Game Freak, der Hauptentwickler der Pokémon-Serie, hat nach einem Hackerangriff ein massives Informationsleck erlitten. Anscheinend handelt es sich um Hunderte von Gigabyte an Daten, die von den älteren, Pokémon-Spielen wie Schwarz und Weiß bis hin zu einigen nicht veröffentlichten Titeln für Nintendo Switch reichen.

Dieses "Teraleak" könnte ein Terabyte an Daten erreichen, so der bekannte Nintendo-Insider "Necro" Felipe. Die ersten Informationslecks wurden am Samstag von Twitter-Nutzer @3clipse_tt geteilt, der später sein Konto schützte.

Schnell füllten sich die sozialen Medien und Foren mit Konzeptzeichnungen und Sprites von ungenutzten oder alternativen Pokémon-Designs, Charakterbögen mit Beschreibungen, die intern in der Entwicklung verwendet wurden, sowie Folien und Dokumenten, die zukünftige Projekte skizzierten. Sogar Pokémon-Anime-Plot-Twists werden Berichten zufolge geteilt.

Selbst wenn der Wahrheitsgehalt des Leaks so gut wie bestätigt ist, sollten wir diese immer noch als Spekulation behandeln. Diese Projekte bestätigen anscheinend, dass das kommende Pokémon-Legenden: Z-A bereits fertig ist und tatsächlich ein Switch-Spiel ist (keine Switch 2, wie einige Fans spekulierten), und Game Freak arbeitet mit ILCA an einem Multiplayer-Spin-off (aber nicht an einem MMO).

Darüber hinaus würde die zehnte Generation mit dem Codenamen Gaia, die für 2026 erwartet wird, auch eine Switch 1-Version erhalten. Es wurden noch keine Neuigkeiten zur Switch 2 oder irgendetwas über die neue Nintendo-Konsole gefunden (oder vielleicht sogar geteilt), mit Ausnahme von Daten, die bestätigen, dass Ounce der Codename der neuen Konsole ist, was bereits vermutet wurde.

Wie es beim Insomniac Games-Hack vor einem Jahr der Fall war, handelt es sich hierbei um private Informationen für das Unternehmen, daher werden wir über diesen Punkt hinaus nicht weiter darauf eingehen.