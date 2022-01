Game Director von Bend Studio behauptet, dass Days Gone erfolgreicher war als Ghost of Tsushima

HQ

Vor ein paar Tagen teilte Sucker Punch mit, dass ihr Spiel Ghost of Tsushima die Marke von acht Millionen verkauften Exemplaren erreicht habe. Obwohl das an und für sich eine beeindruckende Leistung ist, hat die Meldung bei Jeff Ross, seiner Zeit Game Director bei Bend Studio, vor allem Frust hervorgerufen. Der Manager enthüllte, dass das Spiel bei Sony als eine "Enttäuschung" gilt, obwohl der Titel angeblich mehr Einheiten absetzen konnte als Ghost of Tsushima.

„Zu der Zeit, als ich Sony verließ, war Days Gone seit anderthalb Jahren (und einem Monat) auf dem Markt und es hatte sich über 8 Millionen Mal verkauft", behauptet Ross auf Twitter. "Seitdem wurde es weiter verkauft und konnte über eine Million [Kopien] auf Steam [absetzen]. Die [verantwortlichen Manager] haben uns [trotzdem] immer das Gefühl gegeben, dass es eine große Enttäuschung war."

In einem Interview mit David Jaffe wurde Ross gebeten, diese Zahlen zu verifizieren, was ihm nicht gelang. Es wurde deutlich, dass seine Quellen Unregelmäßigkeiten offenbaren, dennoch sei er sich sicher, dass Days Gone das erfolgreichere Spiel war. Bend Studio hat 2019 eine Fortsetzung von Days Gone geplant, die Sony aus unbekannten Gründen abgelehnt haben soll. Ross hat das anscheinend noch immer nicht akzeptieren können.

Quelle: IT Info.