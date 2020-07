Game Director von Apex Legends gibt zweifelhafte Kommentare zu Crunch-Vorwürfen ab

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Respawn Entertainment und insbesondere das Team, das Apex Legends seit der Einführung hauptsächlich verantwortet, mit den Vorwürfen der Crunch-Arbeitskultur auseinandersetzen muss. Ein anonymer Mitarbeiter hat zuletzt eine Bewertung seines Arbeitsplatzes auf der Plattform Glassdoor vorgenommen und sich in diesem Zuge über die Strategie des Studienmanagements während COVID-19 beschwert. Obwohl wir in der Industrie vielerorts erleben, dass laufende Projekte angesichts der sich verändernden Bedingungen verschoben werden, hält Respawn nämlich weiterhin an ihrem Plan fest.

"Ich fühle mich extrem gestresst und [werde einen Burnout bekommen], wenn ich versuche den aggressiven Zeitplan unserer saisonalen Veröffentlichungen weiterhin einzuhalten", heißt es im Kommentar. "In dieser Zeit wird die Gesundheit der Mitarbeiter nicht berücksichtigt", schrieb der Mitarbeiter, der eigenen Aussagen zufolge zwölf bis 13 Stunden am Tag arbeitet.

Der Leiter des Teams, Chad Grenier, hat GameRant gegenüber ein Statement abgegeben und das konnte uns ehrlich gesagt nicht davon überzeugen, dass sich der Manager diese Kritik sehr zu Herzen nimmt... Er schrieb: "Sind wir perfekt? Nein, natürlich nicht. Kümmert sich Respawn und EA mehr um die Gesundheit des Teams, als um das Spiel und seine Gewinne? Absolut, auch in Zeiten ohne Pandemie. Das Team ist jedoch voller Rockstars und Macher. Niemand möchte derjenige sein, der ein Feature verzögert hat. Niemand möchte seine Teamkollegen oder die Fans im Stich lassen."

Grenier gibt anschließend an, dass die Führungsetage bei Respawn mittlerweile besser in der Lage ist, Mitarbeiter zu identifizieren, denen es nicht gut geht. Es ist nicht klar, ob es darum geht, diesen überarbeiteten Menschen zu helfen oder sie feuern...