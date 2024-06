Game Changers Championship im November in Deutschland

HQ

Ich persönlich habe nie verstanden, warum es im E-Sport Geschlechterbarrieren gibt, wenn man bedenkt, dass die üblichen körperlichen Unterschiede im regulären Sport hier nicht gelten sollten und nicht gelten, und offensichtlich fühlt sich Riot Games genauso und sucht nach Möglichkeiten, seine Valorant und Game Changers Szenen besser zusammenzuführen.

In einem neuen Artikel erfahren wir, dass sich die besten Game Changers -Teams nun qualifizieren und Plätze in der Valorant Challengers Leagues (der Division unter Champions Tour ) ergattern. Um Organisationen zu ermutigen, Vielfalt zu fördern, dürfen sie unter der Annahme, dass ein Team zu 60 % aus Game Changers Mitgliedern besteht, auch ein zweites Team in der Liga unterstützen. Dies bedeutet, dass Game Changers -Spieler entweder als Zwei-Wege- oder Einzelteam-Spieler fungieren können, wobei sie gleichzeitig in einem Game Changers - und Challengers League /International Leagues -Team antreten können.

Aber diese Anpassung an das Format Game Changers ist nicht das Einzige, was Riot geplant hat. Uns wurde gesagt, dass die Game Changers Championship diesen November (zwischen 8 und 17) zurückkehren wird und dass sie von acht auf insgesamt 10 Teams erweitert wird. Drei der Team-Slots werden der EMEA-Region zugewiesen, zwei Nordamerika, zwei dem Pazifik und jeweils einer LATAM, Brasilien und China.

Riot beabsichtigt auch, in der kommenden Offseason gemischtgeschlechtliche Wettbewerbe zu testen und zu erforschen, um zu sehen, wie es die Vielfalt in der wettbewerbsorientierten Valorant -Szene besser fördern und fördern kann.

Weitere Informationen zu all diesen Änderungen finden Sie im folgenden Artikel.