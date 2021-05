Game Builder Garage: Nintendo enthüllt Software zur Produktion von Minispielen

Gestern Abend hat Nintendo ein neues "Spiel" angekündigt, mit dem ihr eure eigenen Spiele und Anwendungen programmieren könnt. Game Builder Garage heißt die App, die im Grunde vergleichbar mit Dreams ist, dem Playstation-Spiel. Man erstellt Objekte und weist ihnen auf spielerische Art unterschiedliche Eigenschaften zu. Hilfe geben die sogenannten Nodon-Kreaturen, die uns erklären, wie all diese Schaltflächen bezeichnet werden, welche Aktionen erforderlich sind, um bestimmte Reaktionen hervorzurufen, und was wir beachten wollen, wenn wir sie zueinander in Beziehung setzen wollen.

Der Trailer lässt es einfach erscheinen, da man im Grunde nur verschiedene Knoten miteinander verbindet, doch solche scheinbar einfachen Zusammenhänge können schnell sehr komplex werden. Selbstverständlich könnt ihr eure kreativen Ergebnisse mit anderen teilen, um Spaß und Inspiration in die Welt zu tragen. Am 11. Juni soll Game Builder Garage auf die Nintendo Switch hüpfen, zum Preis von 30 Euro.