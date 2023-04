Game Boy bekommt ein luxuriöses Buch auf Kickstarter

HQ

Wenn Sie das klassische monochrome Game Boy genauso geliebt haben wie wir, sollten Sie sich unserer Meinung nach eine neue Kickstarter-Kampagne für ein Buch namens GameBook: The Unofficial DMG Companion ansehen.

Es wird von Ninty Media erstellt, der sagt, dass es "eine Quintessenz der besten Game Boy-Spiele" und auch "einen historischen Einblick in die Plattform sowie detailliertere Retrospektiven zu vielen der Titel, die den Handheld definiert haben", enthält. Es gibt sogar Dinge wie eine Hommage an Gunpei Yokoi, der als Vater von Game Boy gilt, und vieles mehr. Im Grunde alles, was man von einem Buch wie diesem erwarten kann, und noch mehr.

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies etwas ist, das Sie brauchen, und Lust haben, sich einen der schönsten Bildbände zu gönnen, die wir je gesehen haben, gehen Sie einfach auf diese Weise, um Ihr Versprechen abzugeben oder einfach nur die wunderbaren Bilder zu bestaunen. Das Crowdfunding hat gerade erst begonnen und GameBook: The Unofficial DMG Companion hat das benötigte Geld bereits fast gedeckt, so dass dieses Projekt definitiv stattfindet.