Game Awards kehren im Dezember 2021 als persönliche Veranstaltung zurück

Geoff Keighley hat am Abend das Summer Game Fest eingeleitet, allerdings klargestellt, dass in den kommenden Tagen noch viele weitere, spannende Veranstaltungen stattfinden. Gleichzeitig wirft der Moderator einen Blick in die Zukunft, denn Ende des Jahres veranstaltet der ehemalige Journalist die Game Awards 2021, die im Dezember wieder mit einer persönlichen Gala stattfinden werden. Keighley erwähnte, dass es in Kürze weitere Details geben werde. Eine Event-Location hat er bereits, das Microsoft Theatre in Los Angeles, USA.