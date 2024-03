Game Arts hat Lunar in Japan markenrechtlich schützen lassen

HQ

Das letzte Mal, dass wir etwas ganz Neues über die einst so beliebte Mond-RPG-Serie gehört haben, war 2005, also vor 19 Jahren, als das Spin-off Lunar: Dragon Song für Nintendo DS veröffentlicht wurde. Seitdem haben wir nur noch das PSP-Remake Lunar: Silver Star Harmony aus dem Jahr 2009 bekommen.

Aber jetzt sieht es so aus, als gäbe es eine Chance, dass diese klassische Serie zurückkehrt. Wie Gematsu bemerkt hat, hat Game Arts Lunar in Japan markenrechtlich geschützt, was darauf hindeuten könnte, dass tatsächlich etwas passiert. Es sollte erwähnt werden, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Unternehmen Titel für zukünftige Zwecke markenrechtlich schützen, aber wir haben auch gelegentlich den Fall, dass dies tatsächlich ein Zeichen für die Zukunft ist.

Lunar: The Silver Star und seine Fortsetzung wurden Mitte der 90er Jahre auf Sega CD veröffentlicht, wurden aber erst richtig populär, als das Remake Lunar: Silver Star Story Complete 1996 für Sega Saturn veröffentlicht wurde (es wurde zwei Jahre später auch für PlayStation 1 veröffentlicht). Neben einer spannenden und gut geschriebenen Geschichte enthielt es viele hervorragende Animationssequenzen und brachte eine ganze Reihe von Manga hervor, die auf der Videospielserie basieren.

Wir gehen davon aus, dass sich nur wenige von euch an die Lunar-Serie erinnern, aber dank des jüngsten Anstiegs der Popularität von J-RPGs denken wir, dass es genau der richtige Zeitpunkt sein könnte, diesen Klassiker zurückzubringen.