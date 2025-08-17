Gambit-Synchronsprecher über die Arbeit an einem animierten X-Men-Film: "Ich wäre begeistert, es zu machen"

HQ

Jetzt, da The Fantastic Four: First Steps verschwunden ist und Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Doomsday in Produktion sind, wird die nächste große Marvel Cinematic Universe -Entwicklung, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen wird, die Ankunft der X-Men in ihrem eigenen abendfüllenden Streifen sein.

Wir wissen zwar, dass dies von Thunderbolts* Jake Schreier inszeniert wird, aber die Besetzung und die Charaktere sind viel mehr in der Schwebe. Da es also immer noch so viel Ungewissheit gibt, wurden einige der Synchronsprecher, die das Mutants in animierter Form zum Leben erweckt haben, gefragt, was sie sich von einem neuen Live-X-Men Action-Film wünschen würden.

Kürzlich wurde der Rogue -Schauspieler Lenore Zann verhört, und jetzt hat sich das Rampenlicht auf A.J. LoCasio von Gambit verlagert, der während einer Promotion für sein neues Buch gefragt wurde, ob er als Gambit weitermachen möchte, vielleicht sogar in Form eines Animationsfilms vom X-Men '97 -Team.

Laut Collider erklärte LoCasio: "Ich würde gerne alles machen. Ich bin offen für alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Team hinter den Kulissen mehr bewältigen kann, wenn sie wahrscheinlich alle den Verstand verlieren würden. Wenn es heißt: "Jetzt machen wir einen Animationsfilm", würden sie sagen: "Bitte hör auf." Hey, ich bin bereit. Jedes weitere Gambit in meinem Leben macht mein Leben besser. Ich liebe Gambit einfach insgesamt. Ich würde mich also freuen, es zu tun. Und das wäre großartig. Aber ich weiß nicht, ob es bei uns anfängt."

Wir gehen davon aus, dass die zweite Staffel von X-Men '97 irgendwann im Jahr 2026 auf Disney+ erscheinen wird, und darüber hinaus, wer weiß...? Vielleicht ist es an der Zeit, einen animierten X-Men in Spielfilmlänge zu machen, und wenn das Realität werden würde, würdest du ihn dir ansehen?