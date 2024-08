Gambit lebt! Channing Tatums Figur scheint den großen Zusammenstoß Deadpool & Wolverine überlebt zu haben

HQ

Für diejenigen, die sich fragen, ob Channing Tatum jemals wieder die Rolle von Gambit in der Marvel Cinematic Universe spielen wird, scheint es nach einem Clip, der von Ryan Reynolds auf Threads geteilt wurde, sicherlich möglich zu sein.

Der Deadpool & Wolverine -Darsteller hat einen Clip veröffentlicht, der ansonsten in einen der vielen TVA-Monitore am Ende des Films eingebettet war, ein Clip, der zeigt, dass Tatums Mutant tatsächlich den großen Endkampf im Film überlebt hat und nach einer Reflexion in seinen Augen vielleicht sogar dabei ist, von jemandem gerettet zu werden, der hinter ihm ein "Marvel Sparkle Circle" -Portal öffnet.

Vielleicht bedeutet das, dass Tatum die Rolle wieder aufnehmen kann, die er sich überraschenderweise imMarvel Cinematic Universe großen Film dieses Jahres geschnappt hat. So oder so, wir sind uns alle einig, dass er sich in dem Film einen Namen gemacht hat!