Galoppierende Anime-Pferdemädchen erobern Steam

Umamusume: Pretty Derby, ein japanisches Gacha-Spiel mit Pferdemädchen in der Hauptrolle, hat sich seinen Weg in die Herzen des Westens gebahnt und führt nun die Steam-Charts an. Jeder Charakter basiert auf einem echten Rennpferd, und der Kern von Umamusume besteht darin, diese hufstampfenden Heldinnen zu sammeln, zu trainieren und Rennen zu fahren.

Das Gameplay dreht sich ausschließlich um die Gacha-Mechanik: Es ist kostenlos spielbar, ermutigt dich aber nachdrücklich, Geld für "charmante und seltene" Charaktere auszugeben – wie den ikonischen Haru Urara. Sie ist ein Fanliebling, nicht trotz, sondern weil sie bekanntlich jedes Rennen verloren hat, das sie je gelaufen ist. Mittlerweile hat sie eine blühende Fangemeinde und sogar ihre eigene Cosplay-Szene.

Die Kawaii-Ästhetik spielt hier natürlich eine große Rolle, und wenn man sie mit der Inspiration aus der realen Welt und dem Nervenkitzel des Zufalls mischt, ist es leicht zu verstehen, warum die Fans gerne ihre Brieftaschen leeren. Es ist absurd? Absolut. Aber das Fandom ist echt, der Hype ist echt, und wenn Sie neugierig sind, es selbst auszuprobieren, ist das Spiel sowohl auf Steam als auch auf Mobilgeräten erhältlich. Schauen Sie sich den Trailer unten an.