Galaxies Autumn 2025 Showcase verspricht Neuigkeiten und Updates von über 50 Spielen
Außerdem wird es sechs Weltpremieren geben, plus exklusive Enthüllungen und Demo-Drops.
Es ist unklar, wann die nächste Reihe von First-Party-Showcases stattfinden wird, da Xbox, PlayStation und Nintendo alle ihre Line-ups für den Rest des Jahres und sogar etwas bis Anfang 2026 festgelegt haben. Wir haben The Game Awards, auf die wir uns im Dezember freuen können, aber darüber hinaus ist es ziemlich düster für Showcases. Zum Glück ist Galaxies hier, um das noch einmal zu ändern.
In weniger als 10 Tagen, am 23. Oktober, findet die Galaxies Autumn 2025 Showcase statt, beginnend um 20:00 BST/21:00 MESZ, und da es immer näher rückt, wissen wir nun, was wir von der Übertragung erwarten können.
In einer Pressemitteilung heißt es, dass wir uns auf Ankündigungen von über 50 Spielen freuen sollen, darunter sechs Weltpremieren, exklusive Enthüllungen und auch Demo-Drops.
Was einige Teaser betrifft, so wurde uns gesagt, dass Unifiq ein "ehrgeiziges Open-World-Survival-Craft-Erlebnis" zeigen wird, während PlaySide den "allerersten Dumb Ways to Die-Titel für PC und Konsole" präsentieren wird, wobei das Veröffentlichungsdatum für Mouse: P.I. For Hire ebenfalls bekannt gegeben wird. Dies kommt zu den drei Updates der Indie-Entwickler von Team17 hinzu: Nacon zeigt Cthulhu: The Cosmic Abyss und Edge of Memories und Saber Interactive bietet mehr von Painkiller, die gerade erst veröffentlicht wurden, wenn der Showcase erscheint. Und warte, es gibt noch mehr! Kepler wird Solasta II anzeigen, Motion Twin wird Windblown wieder präsentieren, Piece of Cake Studios wird sich auf Dark Hours konzentrieren, emptyvessel wird Defect anbieten, und Playstack hat mehr über einen "neuen Co-op-Spielereien-Liefersimulator" zu erzählen.
Es gibt auch so viele andere Entwickler, die Enthüllungen versprechen, also schau dir unten eine weitere Zusammenfassung an:
- Geheimer Modus - Instrumente der Zerstörung und Flucht aus den Hinterzimmern
- Fireshine Games - A.I.L.A., Denshattack! und Far Far West
- Owlcat Games - Rue Valley und Shadow of the Road
- Nudelkatze Spiele - Cloudheim
- Große Fanspiele - Warhammer 40.000: Boltgun 2
- Seitenwind Crew - Seitenwind
- ESDigital Spiele und Far Far Games - Bylina
- Megabit Verlag - Clawpunk
- Blumhouse Spiele - Schlaf wach
- Kwalee - Ground Zero, Hark The Ghoul, Talespinner und Town to City
- Alibi Games - Anstacheln
- Flachmann Spiele - Das Büro für fantastische und arkane Angelegenheiten
- Apomo - Apomo Distrikt
Und zu guter Letzt werden die folgenden Entwickler/Publisher anwesend sein und TBC-Enthüllungen präsentieren:
- 1TK
- Code Zirkel
- Devolver Digital
- Elos Spiele und Künste
- Everflux Spiele
- Excalibur Spiele
- FluidFury Interaktiv
- JSS-Spiele
- Pantalon
- Roter Rover Interaktiv
- Tiny Dragon Spiele
- Tomorrow Head Studios
Vergessen Sie nicht, die Show einzuschalten, um all diese Neuigkeiten live zu erfahren.