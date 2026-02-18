Galatasaray bestraft Juventus mit einem 5:2 und nähert sich dem Spiel gegen Tottenham oder Liverpool näher

HQ

Juventus erlitt eine katastrophale Niederlage bei den Champions-League-Play-offs, ein 5:2 gegen Galatasaray, was sie fast endgültig aus dem Wettbewerb ausscheidet. Während die italienische Mannschaft zur Pause mit 1:2 führte, schaffte es Galatasaray zu einem 3:2, als Juan Cabal vom Platz gestellt wurde.

Galatasaray nutzte die zahlenmäßige Überlegenheit aus und erzielte zwei weitere Tore, wodurch Juventus die zweite Niederlage mit fünf oder mehr Toren in einem K.-o.-Spiel im Europapokal nach einem Spiel 1959 einbrachte. Und Juventus hat es nie geschafft, gegen Galatasaray in der Türkei zu gewinnen, drei Niederlagen und ein Unentschieden.

"Wir sind wirklich in Sachen Charakter zurückgefallen", sagte Juventus-Trainer Luciano Spalletti gegenüber Sky Sport Italia. "Heute Abend war es nicht ein Schritt zurück, sondern drei Schritte zurück."

Galatasaray hat seit 2013/14 nicht mehr in den K.o.-Runden der Champions League gespielt, aber mit dem Sieg nähern sie sich dem Achtelfinale, in dem sie gegen Liverpool oder Tottenham antreten könnten.