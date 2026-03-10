Galatasaray besiegt Liverpool im Hinspiel der Achtelfinale der Champions League

HQ

Das Achtelfinale der Champions League begann mit einer Überraschung: Liverpool hat sein erstes Spiel auswärts gegen Galatasaray verloren. Nur nach sieben Minuten bereitete Victor Osimhen Mario Lemina zum 1:0 vor, und ein weiteres Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Hugo Ekitike, Liverpools Hauptwaffen mit einem sehr schwachen Salah, erzielte ein unglückliches Tor in einer chaotischen Ecke, die durch Handspiel aberkannt wurde.

Das Spiel blieb bis zum Ende völlig offen: Liverpool konnte über weite Strecken das Tempo kontrollieren und kam dem Tor sehr nahe, doch die türkische Mannschaft hatte weiterhin viele Chancen, darunter den letzten Schuss des Spiels.

Überraschenderweise war dies das vierte Spiel in Folge, das Liverpool auswärts gegen Galatasaray verlor. Galatasaray wird dieses Tor nächste Woche in Anfield mit Zähnen und Klauen verteidigen, ohne die lokalen Fans, da die UEFA das Team wegen Auseinandersetzungen im Juventus-Spiel letzten Monat, bei dem Galatasaray die italienische Mannschaft überraschte, sanktioniert hat.