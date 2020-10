Galar-Makabaja erschreckt Spieler von Pokémon Go zu Halloween

Die Halloween-Saison steht vor der Tür und deshalb hat das Team von Niantic zwischen dem 23. Oktober und dem 3. November ein paar schaurige Überraschungen für die sportlichen Spieler ihres AR-Games vorbereitet. In diesem Zeitraum werden die Pokémon-Trainer auf einige exklusive Pokémon vom Typ Geist treffen und nebenbei neue Avatar-Gegenstände zum Thema Halloween in die Hände bekommen.

Pokémon vom Typ Geist sind während des Ereignisses häufiger in freier Wildbahn und in Raids anzutreffen und schlüpfen auch häufiger aus Eiern. Die Galar-Form von Makabaja, die in Pokémon Schild/Schwert debütierte, ist jetzt ebenfalls in Pokémon Go verfügbar. Ihr könnt diese besondere Form treffen, wenn ihr es schafft, bestimmte Feldquests abzuschließen. Darüber hinaus werden exklusive Versionen von Gengar und Zobiris im Spiel eingeführt, die sich themengerecht verkleidet haben (Zobiris ist zum Beispiel ein halbes Lichtel). Natürlich gibt es neben diesen noch viele weitere Ergänzungen, aber das lest ihr lieber in diesem Beitrag nach.