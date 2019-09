Galaktisches Abenteuer Astroneer erobert PS4 Mitte November

System Era Softworks hat ein Startdatum für Astroneer auf der Playstation 4 bekanntgegeben. Ab dem 15. November dürft ihr auf der Sony-Konsole loslegen, das Spiel wird ab diesem Termin auch physisch erhältlich sein. Auf der PS4 gibt es einen exklusiven Anzug und ein spezielles Visier, Vorbesteller erhalten zudem ein Design für die Konsole.

"Die neugierigen Geister, die jeden Winkel der Astroneer-Galaxie erforschen, terraformen und ausgraben, sorgen für einen kollektiven Pioniergeist, der dem [Entdeckerdrang] der Raumfahrt entspricht", schreibt Joe Tirado, Kommunikationsdirektor bei System Era Softworks. "Wir freuen uns, dass Playstation-4-Pioniere diesem Universum beitreten und tolle Geschichten von den Sternen teilen können."

Während manche Fans vielleicht auf ihren ersten Testflug in der Weltraumsimulation warten, erhalten PC- und Xbox-One-Fans schon diese Woche das neue Explorer-Update. Damit gelangen am 4. September ein Jetpack und der Jump-Jet, sowie weitere Objekte, Plattformen und eine In-Game-Kamera ins Spiel. Mit der Spiegelreflex könnt ihr besondere Ereignisse auf eurer Reise festhalten und anschließend teilen. All diese Dinge sind für Besitzer des Spiels völlig kostenlos.