Galactus schlägt im letzten Trailer zu The Fantastic Four: First Steps.

HQ

Marvel Studios hat den finalen Trailer zu The Fantastic Four: First Steps veröffentlicht. Viele von uns sind bereits von dem Film und seinem retro-futuristischen Look überzeugt, der ihn von den vorherigen Filmversionen der Marvel-Familie aus den Jahren 2005 und 2015 unterscheidet.

Aber die ersten Trailer waren wenig Action und Spektakel, und dieser neue Trailer scheut sich nicht, einige der spektakulärsten Momente von Mr. Fantastic, The Thing, Human Torch und Invisible Woman in Aktion zu spoilern, während sie gegen eine Bedrohung kämpfen, zu der Galactus und Silver Surfer gehören.

The Fantastic Four: First Steps erscheint am 25. Juli. Die Familie wird nächstes Jahr für Avengers Doomsday zurückkehren, und diese Woche tauchten Gespräche über eine Fortsetzung von The Fantastic Four auf, die 2028 in die Kinos kommen soll. Wenn du nicht auf mehr Marvel warten kannst, denkt daran, dass heute eine neue Serie auf Disney+ erschienen ist: Ironheart (zumindest die erste Hälfte der Serie, die zweite Hälfte wird nächste Woche veröffentlicht).