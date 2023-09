Galacticare ist wie eine spielbare Zeichentrickserie

HQ

Galacticare ist voller Charme, etwas, das wir auf Anhieb gesehen haben, als wir letzten Monat einen Blick darauf werfen konnten. Wir hatten auch die Gelegenheit, uns mit Josh Bishop, Creative Director bei Brightrock Games, zusammenzusetzen und ein wenig über den charmanten und verrückten Stil dieser neuen Simulation zu plaudern.

"Jedes Level ist wie eine Episode eines Zeichentrickfilms", sagte Bishop. "Du hast eine voll vertonte Besetzung dieser verrückten Charaktere und in jedem Level passiert eine andere und normalerweise ziemlich dumme Situation. Auf einer Ebene bist du also auf einem Musikfestival und behandelst jeden aus diesen Moshpits oder, weißt du, ein Künstler hat seine Patienten mit flüssigem Metall beworfen. In einem anderen Level befindest du dich vielleicht auf dieser riesigen Weltraumfarm, wo das ganze Gemüse stirbt und sie dich gebeten haben, zu kommen und sie zu behandeln."

Neben einer Reihe interessanter Charaktere gibt es auch einige seltsame Möglichkeiten, Patienten zu behandeln. Der Projektil-Medizinraum zum Beispiel schießt Behandlungen direkt in die Gesichter Ihrer Patienten. Es gibt noch viele weitere interessante Behandlungsräume, da Bishop "die Ausbeinkammer" als seinen persönlichen Favoriten ausgewählt hat.

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um euch auf Galacticare vorzubereiten, das Anfang nächsten Jahres für PC, PlayStation und Xbox erscheint.