Gal Gadot wird beschossen, verunglückt mit Autos und springt aus Flugzeugen in Heart of Stone Trailer

Obwohl Extraction 2 erst vor dem Wochenende auf Netflix debütiert, sorgt der Streamer dafür, dass wir alle reif und bereit für weitere Actionfilme mit großem Budget sind, im Rahmen des Tudum-Events am Wochenende wurde ein vollständiger Trailer für die von Gal Gadot betitelte Heart of Stone.

In diesem Film porträtiert Gadot eine Geheimagentin, die daran arbeiten muss, einen Hacker davon abzuhalten, eine mächtige Waffe zu stehlen, die sich im Besitz der verdeckten Agentur befindet, für die sie arbeitet. Im Wesentlichen ist es sehr Mission Impossible-artig in seinem Thema, und die Handlung scheint auch in eine ähnliche Rechnung zu passen.

Wie im neuesten Trailer sehen wir, wie Gadots Rachel Stone aus Flugzeugen springt, Autos und Motorräder zum Absturz bringt, Tonnen von Dingen in die Luft jagt und von unzähligen Bösewichten beschossen wird. Wenn Sie Ihre Actionfilme mögen, gibt es auch hier viel zu beachten.

Wann Heart of Stone auf Netflix debütieren wird, ist für den 11. August geplant.