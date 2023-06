Gal Gadot will mit Margot Robbie einen Film drehen

HQ

Es wird schon seit geraumer Zeit gemunkelt, dass Gal Gadot in Betracht gezogen wurde, eine der Barbie-Puppen im kommenden Film Barbie zu spielen, und Margot Robbie bestätigte dies kürzlich in einem Interview mit Vogue und erklärte:

"Gal Gadot ist Barbie-Energie. Weil Gal Gadot so unglaublich schön ist, aber man hasst sie nicht dafür, dass sie so schön ist, weil sie so aufrichtig aufrichtig ist, und sie ist so enthusiastisch freundlich, dass es fast doof ist. Es ist wie kurz bevor man ein Trottel ist."

Leider hat diese Partnerschaft dieses Mal aufgrund von Terminkonflikten nicht geklappt, aber das bedeutet nicht, dass wir die beiden derzeit strahlendsten weiblichen Stars Hollywoods nicht im selben Film sehen werden. Als Gadot hörte, was Robbie über sie gesagt hatte, kommentierte sie dies gegenüber Entertainment Tonight und sagte:

"Margo, ich liebe dich! Ich werde alles mit dir machen, ich werde alles mit dir machen!"

Wir gehen davon aus, dass auch eine ganze Reihe von Regisseuren, Produzenten und Filmfirmen an einem solchen Projekt interessiert wären, also drücken wir die Daumen, dass es früher oder später passieren wird.