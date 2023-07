Gal Gadot sieht ernst aus auf Heart of Stone Charakterposter

Netflix hat in der Regel für jeden Monat ein oder zwei große Filme in der Pipeline. Für den nächsten Monat, August, wird der große Wurf für den Streamer Heart of Stone sein, ein Actionfilm, in dem Gal Gadot die Rolle von Rachel Stone spielt, einer Geheimdienstagentin, die gegen die Zeit antritt, um einen Hacker davon abzuhalten, eine wertvolle und sehr gefährliche Waffe in die Hände zu bekommen.

Heart of Stone wird am 11. August auf Netflix debütieren, und wenn Sie einen Blick auf den Film werfen möchten, können Sie sich den Trailer unten ansehen und sogar die brandneuen Charakterposter, die Gadots Stone sehr ernst aussehen lassen, sowie einen ebenso strengen Jamie Dornan, Mattias Schweighöfer und Alia Bhatt.

Werdet ihr euch Heart of Stone ansehen, wenn es in ein paar Wochen debütiert?