Gal Gadot muss rennen, um das Leben ihres Sohnes in Prime Video s The Runner zu retten

Es wird Sie vielleicht nicht überraschen, das zu hören, aber ein Film namens The Runner handelt ganz von jemandem, der gerne läuft.

Der Thriller, der im September auf Prime Video Premiere feiert, zeigt Gal Gadot in der Hauptrolle einer Mutter, die durch London rennen, ständig schwierige Hürden überwinden und schließlich einen Mandanten, den sie als Anwältin vertritt, erreichen muss, um ihn zu töten. Warum, fragen Sie sich vielleicht? Weil ihr Sohn von Damien Lewis entführt wurde und er sie nun zwingt, diese abscheuliche Tat zu begehen, um sein Leben zu retten.

Unter der Regie von Kevin Macdonald wird The Runner offiziell am 2. September auf Prime Video erscheinen, und unten können Sie den offiziellen Trailer des Films sowie seine Zusammenfassung sehen.

"Bedroht von einer anonymen Quelle, die ihren Sohn entführt hat, muss MAIA, ein Anwalt, zu Fuß durch ganz London reisen, um einen Mandanten zu töten, den sie vertritt, um ihren Sohn zu retten."