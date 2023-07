Gal Gadot gibt Update zu Red Notice 2

Obwohl es für Netflix bei seinem Debüt im Jahr 2021 absolut massiv war, haben wir in letzter Zeit nicht viel über die Fortsetzung von Red Notice gehört. Der Originalfilm mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot in den Hauptrollen ist immer noch der "beliebteste" englische Film auf dem Streamer, was mit seinem Nachfolger passiert, Gadot hat kürzlich in einem Interview mit Collider genau das angesprochen.

Auf die Frage nach Red Notice 2 sagte Gadot: "Wir reden alle darüber. Ich weiß nicht, ob ich etwas sagen kann! Ich habe bereits das zweite Drehbuch gelesen und es ist... Whoo! Wir freuen uns alle sehr darauf!"

Wenn sich der Film noch in der Drehbuchphase befindet, was zweifellos auf Eis liegt, während die Writers Guild of America weiter zuschlägt, sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, den Film in absehbarer Zeit auf dem Streamer zu sehen, da er noch nicht in Produktion und Film gegangen ist.