Gal Gadot bringt Schneewittchens schlechtes Abschneiden mit Israel-Kontroverse in Verbindung

HQ

Schneewittchen wurde zu einem großen Flop für Disney. Die Kritiker waren nicht beeindruckt, das Publikum blieb fern, und am Ende blieb der Film weit hinter der Gewinnschwelle zurück. Ein Teil des Scheiterns lässt sich durch die Kontroversen um Gal Gadot und Rachel Zegler erklären. Zegler hatte die Geschichte des Films offen kritisiert und wurde sogar als "wandelndes PR-Desaster" bezeichnet, während Gadots unverblümte Unterstützung für Israel und ihr früherer Dienst beim israelischen Militär zu Boykottaufrufen von mehreren Gruppen führte.

Jetzt hat Gal Gadot die Situation in einem Interview mit dem israelischen Programm The A Talks angesprochen, und sie scheint sich ziemlich sicher zu sein, warum der Film unterdurchschnittlich abgeschnitten hat:

"Zunächst einmal muss ich sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, diesen Film zu drehen. Ich habe sogar gerne mit Rachel Zegler zusammengearbeitet. Wir lachten, wir unterhielten uns und es hat Spaß gemacht. Ich war mir sicher, dass dieser Film ein großer Erfolg werden würde. Und dann passierte der 7. Oktober, und was in allen möglichen Branchen und auch in Hollywood passiert, ist, dass es einen großen Druck auf Prominente gibt, sich gegen Israel auszusprechen. Ich kann den Menschen in der Welt immer erklären und versuchen, ihnen einen Kontext über die Situation und die Realität in Israel zu geben, und das tue ich immer. Aber am Ende bilden sich die Menschen ihre eigene Meinung. Und ich war enttäuscht, dass der Film von all dem unglaublich betroffen war und dass er an den Kinokassen nicht gut abgeschnitten hat."

Hat dir Schneewittchen gefallen?