Gaimin Gladiators zieht sich aus The International 2025 zurück und begründet dies mit Spielern, die "unabhängig antreten" wollen

The International 2025 wird keinen Auftritt von Gaimin Gladiators mehr haben, da die Organisation beschlossen hat, sich aus dem Event zurückzuziehen, und dies als Gründe dafür anführt, dass ihre Spieler "unabhängig antreten" wollen.

In einer Erklärung erklärt das Team: "Trotz unserer Bemühungen haben die Vertreter des Teams die Präferenz der Spieler mitgeteilt, unabhängig anzutreten, ohne das Banner der Gaimin Gladiators zu repräsentieren.

"Aufgrund der Regeln für Kaderänderungen konnten wir keine stabile oder teilnahmeberechtigte Aufstellung für das diesjährige TI garantieren. Unter den gegebenen Umständen war der formelle Rückzug die einzig gangbare Vorgehensweise."

Das Besondere daran ist, dass einige der Spieler sich geoutet und zum Ausdruck gebracht haben, dass dies nicht korrekt ist, wobei Quinn "Quinn" Callahan sagte: "Wir haben ausdrücklich schriftlich kommuniziert, dass wir bereit, willens und in der Lage sind, bei The International unter dem Banner der Gaimin Gladiators anzutreten. Die Gaimin Gladiators weigerten sich jedoch, uns dies zu erlauben."

Dennoch hat die Organisation erklärt, dass sie die Situation von ihrem Rechtsteam überprüfen lässt und plant, "so bald wie möglich" ein vollständiges und transparenteres Update zu veröffentlichen.