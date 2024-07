Gaimin Gladiators gewinnen das Dota 2 Riyadh Masters Turnier

HQ

Eines der größeren Turniere an der Esports World Cup ist zu Ende gegangen. Die Dota 2 Riyadh Masters, die einen Preispool von 5 Millionen US-Dollar umfasste und bei der 20 Teams anwesend waren und um einen Teil dieses Geldangebots kämpften, endete gestern Abend nach rund drei Wochen Spielzeit. In diesem Sinne haben wir nun einen Sieger, über den wir berichten können.

Gaimin Gladiators sind zurück an der Spitze des Dota 2 -Wettbewerbs. Der letztjährige Zweitplatzierte bei The International 2023 und das viertplatzierte Team Riyadh Masters 2023 haben dieses Turnier gewonnen, nachdem sie Team Liquid im großen Finale besiegt hatten. Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass die Gladiators mit 1,5 Millionen Dollar in der Tasche und einer Reihe von Club Points nach Hause zurückgekehrt sind, was die Organisation auf den vierten Platz in der Club Championship -Rangliste katapultiert.

Was die nächsten Schritte für Gaimin Gladiators betrifft, so wird das Team im September bei The International 2024 anwesend sein, wo sie versuchen werden, das zweite Ergebnis des letzten Jahres zu verbessern.