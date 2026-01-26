G’aim’e Ultimate

Überall gibt es Explosionen und Schüsse. Ich hocke mit meinem Partner hinter ein paar offensichtlich extrem robusten Holzkisten, während etwa fünf von Aufständen bekleidete Gegner ihre Ladung heißer Blüte in unsere Richtung abfeuern. Wir sind völlig sicher. Aber... Der böse Feind hat keine Ahnung, dass seine Zeit kommt, denn mit einem Fußdruck stehe ich auf und feuere ein ganzes Magazin ab, sehe zu, wie zwei der Gegner zusammenbrechen, bevor ich den letzten Schuss in eine Gasflasche hinter ihnen abfeuere – was zu einer riesigen Explosion führt.

Lichtpistolen-Spiele waren ein Phänomen, das tragischerweise fast vollständig aus der Spielewelt verschwunden ist, wobei Dreamcast die letzte Konsole war, die echte CRT-basierte Lichtpistolen als offizielles First-Party-Zubehör anbot. Seitdem sind wir auf Drittanbieterlösungen mit zunehmend geringer Unterstützung beschränkt, und heute kann das Konzept als tot und begraben gelten.

Uns wird eine sehr kompakte, eng gepackte Box präsentiert.

Ein Teil der Erklärung ist die Technologie. Die alte Technologie funktionierte mit Flachbildfernsehern nicht und es gab keine guten Alternativen, und jetzt, wo es wirklich gute bewegungsempfindliche Geräte gibt, scheint der Markt die Lichtpistolen-Spiele komplett vergessen zu haben und, was noch schlimmer ist, auf seltsame Kunststoffzubehörteile verzichtet zu haben. Und hier kommt G'aim'e ins Spiel.

Eine kleine Miniaturkonsole mit einigen eingebauten Lichtpistolen-Spielen, darunter Time Crisis, komplett mit dazugehörigem Pedal, das es uns zumindest theoretisch ermöglicht, das Gefühl klassischer Spielhallen zu Hause in unseren Wohnzimmern nachzubilden. Die Einheit und die Lichtwaffen sind ordentlich in einer Box verpackt und fühlen sich solide an (obwohl die Konsole fast schwerelos ist), mit farbenfrohen Details, wobei mir besonders die leuchtend orangefarbenen Kabel gefallen.

Alles anzuschließen ist unglaublich einfach, obwohl man sich fragen könnte, wie man es am Fernseher erklärt, wenn ich das Gerät starte. Ich muss nicht wissen, wo ich das HDMI-Kabel anschließen soll, denn wenn ich es nicht wüsste, hätte ich kein Bild gehabt und hätte kein Video bekommen, wie man es anschließt. Ein kleines Detail, allerdings.

Deine Controller müssen kalibriert werden, bevor du mit dem Spielen beginnen kannst, was du tust, indem du auf Ziele auf dem Fernseher schießt, und es wird auch erklärt, wie weit du je nach Größe des Fernsehers sein solltest, und du wirst gebeten, Gegenstände zu entfernen, die das Schießen auf verschiedene Weise beeinträchtigen könnten. Ich finde es eine sehr einfache und unkomplizierte Lösung.

Die Konsole selbst ist kleiner als die Waffen und das Pedal. Es enthält auch einige Time Crisis-Krimskrams.

Von den vier enthaltenen Spielen ist das bereits erwähnte Time Crisis der offensichtliche Publikumsliebling, aber Point Blank, Steel Gunner und Steel Gunner 2 sind ebenfalls dabei, wenn man Lust auf etwas Abwechslung hat. Du startest das betreffende Spiel, indem du auf sie schießt, dann hast du eine Taste, um Münzen in die Einheit zu legen, sowie eine Taste, um zum Beispiel den Titel neu zu starten oder ins Menü zurückzugehen, um ein neues Spiel auszuwählen.

Also... Zurück zum Schießen in der Einleitung. Time Crisis ist das Spiel, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe, und es ist immer noch ein wirklich unterhaltsames Juwel, das zeigt, was für ein spannendes und abwechslungsreiches Genre das sein kann. Point Blank fühlt sich eher wie Füllmaterial an und ist nicht besonders gut gealtert, aber obwohl ich anfangs bedauerte, dass es keine neueren Time Crisis-Spiele mehr gibt, wurden beide Steel Gunner-Titel schnell zu Favoriten. Ich habe während der Rezensionsphase mehr Zeit mit jedem von ihnen verbracht als mit Time Crisis, einfach weil sie so cool, actiongeladen und stilvoll sind.

Aber wie gut funktioniert das Schießen? Eigentlich ziemlich gut. Ich würde sagen, besser als erwartet, wenn man bedenkt, dass dies die Art von Produkt ist, die selten besonders beeindruckend ist. Die Pistolen filmen den Bildschirm und handeln basierend auf dem, was sie sehen (daher sind keine zusätzlichen Zubehörteile auf oder unter dem Bildschirm erforderlich), aber es stört mich trotzdem etwas, dass ich scheinbar nicht genau an derselben Stelle schieße, obwohl ich die Pistole so still wie möglich mit den Ellbogen an der Wand halte. Die Präzision ist daher ausreichend, aber nicht ganz dort, wo ich sie mir wünschen würde.

G'aim'e legt eine Anleitung für Holster für die Signalpistolen bei, die du zu Hause 3D-drucken kannst.

Außerdem denke ich, dass es je nach Beleuchtung zu Hause verschlechtert und verbessert sich, wobei ich nicht wirklich verstehe, was das Ergebnis beeinflusst. Dass die Sonne auf den Fernseher scheint, beeinflusst das natürlich auch, aber zu dunkel scheint auch nicht optimal zu sein. Ich habe keine größeren Probleme, aber auch hier ist es nicht perfekt.

Zusammenfassend denke ich, dass dies ein hervorragendes Paket für alle ist, die Lichtpistolen-Spiele verpasst haben. Die Tatsache, dass sie mit zwei Pistolen geliefert wird, bedeutet auch, dass die Spiele ihr volles Potenzial ausschöpfen. Die Technologie ist vielleicht nicht ganz da, wo ich sie mir wünschen würde, aber gleichzeitig reicht sie aus, um Spaß zu haben, auch wenn ich mir wünschen würde, dass ein Konsolenhersteller mit mehr Geld das Konzept weiter bis zur Perfektion weiterentwickeln könnte.