Gabun setzt soziale Medien aus Gründen von Sicherheits- und Stabilitätsbedenken aus

Die Medienaufsichtsbehörde Gabuns hat die sofortige Aussetzung bestimmter sozialer Medienplattformen angeordnet und gewarnt, dass Beiträge den sozialen Zusammenhalt untergraben und institutionelle sowie nationale Sicherheit gefährden könnten. Der Zugang zu Meta-Plattformen, YouTube und TikTok ist nun eingeschränkt, obwohl Facebook, Instagram und X Berichten zufolge weiterhin zugänglich sind.

Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Belastungen, hoher Arbeitslosigkeit und eines fragilen Übergangs nach dem Putsch unter Präsident Brice Oligui Nguema, was bei zivilgesellschaftlichen Gruppen Bedenken auslöst, dass die Beschränkungen soziale und wirtschaftliche Aktivitäten lähmen könnten.

"Die Suspendierung lähmt einen erheblichen Teil der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten des Landes in einem Kontext, der bereits von Arbeitslosigkeit und Lebenshaltungskosten geprägt ist", sagte Mitglied der Zivilgesellschaft, Nicaise Moulombi. "Soziale Netzwerke sind nicht mehr bloße Unterhaltungswerkzeuge, sondern sind zu Instrumenten der Arbeit, des Bürgerausdrucks, des Handels, der Innovation und sogar der demokratischen Mobilisierung geworden."