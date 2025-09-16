Gabe Newell verrät den Drehort für Dota 2's The International 2026

HQ

Da die Dota 2-Saison 2025 mit dem Ende von The International 2025 nun zu Ende gegangen ist, richtet sich die Aufmerksamkeit natürlich auf die Saison 2026 und die Pläne von Valve in diesem Bereich.

Wir kennen bereits ein paar Details über das kommende abschließende Premieren-Event, da das Gastgeberland und die Gastgeberstadt sowie das geplante Zeitfenster für The International 2026 bekannt gegeben wurden. In einem Video, das von Gabe Newell von Valve präsentiert wurde, erfahren wir, dass The International im Jahr 2026 an einen früheren Standort zurückkehren wird, wobei der genaue Ort Shanghai in China sein wird. Was das Datum betrifft, so wird uns nur gesagt, dass es im August 2026 stattfinden wird, also etwas früher als die diesjährige Veranstaltung.

