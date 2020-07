Gabe Newell: Ich bevorzuge Xbox Series X gegenüber der PS5, weil sie besser ist

Valve hat in letzter Zeit nicht viel für das Thema Konsolen getan, da sie sich stattdessen auf ihre Vertriebsplattform Steam konzentrieren. Als der Mitbegründer des Unternehmens, Gabe Newell, kürzlich von The Project gefragt wurde, welche Konsole er sich theoretisch zum Start der Next-Gen-Plattformen Ende des Jahres holen würde, fiel seine knappe Antwort auf die Xbox Series X. Er machte deutlich, dass er das stärkere System in jedem Fall vorziehe:

"Weil es besser ist! Ich bin an diesem Rennen nicht beteiligt. Natürlich machen wir den größten Teil unserer Entwicklungen im PC-[Bereich], aber von den beiden würde ich definitiv eine Xbox mitnehmen."

Newell lebt seit dem Ausbruch des Coronavirus in Neuseeland. Er machte dort Urlaub als die Corona-Pandemie begann und konnte seitdem nicht mehr nach Hause zurückkehren. Habt ihr euch schon entschieden, welche Plattform ihr bevorzugt?

Quelle: VG247