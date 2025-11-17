Gabe Newell hat die 50. größte Yacht der Welt gekauft

HQ

Steam wird manchmal dafür kritisiert, dass es auf PCs eine monopolähnliche Situation mit unzureichendem Wettbewerb hat. Darüber hinaus wird eine Gebühr in Höhe von 30 % pro verkauftem Spiel erhoben, was mit dem Epic Games Store verglichen werden kann, der 12 % berechnet. Wenn Sie dort ein Spiel kaufen, geht mehr Geld an die Entwickler als an den Plattformbesitzer.

Angesichts der Popularität von Steam kann man sich vorstellen, dass es buchstäblich Geld auf Valve und seinen Gründer Gabe Newell regnen lässt, und jetzt hat letzterer etwas davon ausgegeben. Boat International (danke PC Gamer) - eine Quelle, auf die wir meines Wissens in meinen 21 Jahren bei Gamereactor noch nie Bezug genommen haben - berichtet, dass Newell ein neues Boot namens Leviathan gekauft hat.

Oceanco

Dieses Boot kostete 500 Millionen Dollar, was vielleicht dadurch erleichtert wurde, dass er eigentlich den Hersteller Oceanco besitzt, und für dieses Geld bekam er einen schwimmenden Palast mit u.a. einer U-Boot-Garage (und Platz für weitere Boote), einem Krankenhaus mit einer Krankenschwester vor Ort, zwei Fitnessstudios (ein Boot mit nur einem Fitnessstudio scheint sicherlich etwas sinnlos zu sein), Jeder erdenkliche Luxus und ein Spielzimmer mit 15 Spitzencomputern. Die Leviathan ist die 50. größte Yacht der Welt und gesellt sich nun zu den beiden anderen früheren Yachten von Newell. Er selbst kommentiert:

"Die Zusammenarbeit mit dem Team von Oceanco macht unglaublich viel Spaß und macht viel Spaß; Jeder ist professionell, kreativ und dynamisch. Wir wussten, dass wir nach ungewöhnlichen Dingen verlangten, und Oceanco nahm es mit offenen Armen an. Wir haben nicht nur eine sehr ungewöhnliche Yacht entworfen, die sich auf die Stärken von Oceanco in Bezug auf Innovation und Design stützt, sondern das Team war auch bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, um den Prozess weiterzuentwickeln."

Die Reaktionen ließen natürlich nicht lange auf sich warten, einige sagten, dass er das Geld für etwas Besseres hätte ausgeben können, nicht zuletzt, um den Ozeanen zu helfen, da er sich für das Tauchen interessiert, während andere es als eine lustige Sache ansehen. Wie sehen Sie das?