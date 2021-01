Gabe Newell: Es gibt geniale Aspekte in Cyberpunk 2077

You're watching Werben

Cyberpunk 2077 ist immer noch eine heiße Kartoffel in der Videospielbranche. Viele Spieler haben das Gefühl, dass sie nicht das bekommen haben, was ihnen CD Projekt Red versprochen hat. Die technischen Mängel haben der spielerischen Monotonie nicht gerade geholfen, doch der Mitbegründer von Valve, Game Newell, stärkt dem Team nun den Rücken.

Der Geschäftsführer glaubt, dass das polnische Unternehmen am Ende alles richtig machen wird, da einige Teile des Spiels "einfach nur brillant" seien. In einem Interview mit 1news aus Neuseeland gibt Newell seine Sicht auf das Debakel wieder:

"Ich habe großes Verständnis für eine solche Situation, in der sich jeder Spieleentwickler [wiederfinden kann]. Ich weiß nur, dass es im PC-Bereich viele sehr glückliche Spieler gibt. Das ist für uns am sichtbarsten. [...] Es gibt Aspekte des Spiels, die einfach brillant sind, und es zeigt eine enorme Menge an Arbeit. Es ist unfair, Steine ​​auf andere Entwickler zu werfen, weil es ziemlich erstaunlich ist, etwas so Komplexes und Ehrgeiziges wie das aus der Tür zu bekommen."

Newell erinnerte daran, dass CD Projekt Red großartige Entwickler seien, die die eigenen Produkte in der Vergangenheit nicht aufgegeben hätten: "Sie haben lange [Zeit] großartige Arbeit geleistet und im Laufe der Zeit weiter in ihre Produkte investiert. Ich vermute, dass sie ihre Kunden im Laufe der Zeit sehr gut glücklich machen werden."