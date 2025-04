HQ

Die Präsidentin der Vereinigten Staaten ist Daniella Sutton, und abgesehen von dem geopolitischen Kampf und den hochnäsigen Nachrichtenreportern ist ihre Tochter im Teenageralter ein Albtraum. Zu Beginn des G20 -Gipfels ist es der technikaffinen 16-Jährigen gelungen, die Server des Pentagon zu hacken, um einen CIA-Spion zu entlarven, was ihre Mutter und ihren Präsidenten wütend macht. Die Strafe? Die eigensinnige Teenager-Tochter muss ihre Mutter zum G20 Treffen in Südafrika begleiten. Hier treffen sich jedes Jahr die 19 reichsten Nationen der Welt, um über wirtschaftlichen Fortschritt zu sprechen, und es ist so ziemlich das Langweiligste, was sich ein rebellischer 16-jähriger Rocker vorstellen kann. Fick dich, Mama! Kinder großzuziehen ist schwer, vor allem, wenn man die mächtigste Frau auf dem Planeten ist und einfach nicht die Zeit hat, eine Göre zu tadeln. Gut, dass es gibt, die dabei helfen können. Schade nur, dass 39 Menschen sterben müssen, bevor die auserwählte 16-jährige jugendliche Rebellin genug Angst hat, sich zu beruhigen und ihre sture Haltung und ihr Verhalten zu zügeln.

Das liebenswerte Präsidentenpaar und ihre schönen Frisuren. Sie sind sowohl schön als auch süß.

G20 ist so ziemlich genau derselbe Film wie White House Down und Olympus Has Fallen, basierend auf der gleichen Grundprämisse mit der gleichen Art von Charakteren und der gleichen Abfolge von Ereignissen. Alle sind mehr oder weniger lausige Ableger von Die Hard und obwohl ich Olympus Has Fallen mag, wäre keiner dieser Filme viel, wenn Gerard Butler nicht irgendwo involviert wäre.

Präsidentin Daniella kommt mit ihrem persönlichen Leibwächter, dem Secret Service und 12 Delta Force-Agenten in Südafrika an. Sie denken, dass sie ein paar Tage lang über eine neue internationale digitale Währung reden und dann nach Hause zurückkehren werden, aber was sie nicht wissen, ist, dass ein ehemaliger australischer Spezialsoldat und hartgesottener brutaler Freiheitskämpfer namens Rutledge die Sicherheitskette des Treffens als "Berater" infiltriert hat und nun beabsichtigt, so viele Staatsoberhäupter und Spitzenpolitiker wie möglich zu ermorden, um die Weltordnung zu stürzen. Geben Sie die Macht an das Volk zurück. Libertad!



Der Ex-Spec-Ops-Agent Rutledge wird von keinem Geringeren als Homelander ihm selbst, Anthony Starr, dargestellt, der hier in seiner neuseeländischen Muttersprache spricht und flucht wie ein Seemann. Er ist unverschämt blutrünstig und geradezu gemein, was zusammen mit Sutton ein Konfliktbild ohne Grauzonen und Nuancen entwirft. Die Charaktere sind so dünn wie Druckerpapier, flach wie Pfannkuchen, und die Dialoge sind so vorhersehbar dumm, dass sie sich oft wie eineSaturday Night Live schlechte Skizze anfühlen. Die Präsidentin von Viola Davies soll eine altgediente Kriegsheldin sein, aber nach zwei Amtszeiten in der White House hat sie verlernt, wie man eine Waffe hält (was sie schnell heimsucht, als ihre Familie von australischen Terroristen mit gepflegten Bärten bedroht wird)... Trotzdem hat sie auf einen Schlag ihre Präsidenten-Abendbluse zerrissen, ist in eine kugelsichere Weste gesprungen, hat sich eine Glock geschnappt und angefangen, Terroristen zu ermorden. Niemand legt sich mit den Suttons an. Sogar ihr erfundener, überzähliger erster Ehemann fängt im zweiten Akt des Films an, K.O.-Schläge zu schwingen, und es wird schnell zum lustigsten Teil von G20, denn der Komiker Anthony Anderson weiß offensichtlich nicht einmal, wie man eine Faust formt, wenn er kämpft. Es ist unglaublich befreiend.

Der Bösewicht des Homelander-Schauspielers ist cool, hat aber nichts mit diesem Schlamassel zu tun.

G20 ist ebenso dumm wie hässlich, die Fotografie und das Set-Design sehen aus, als wären sie aus der letzten Staffel von The Bachelor entnommen worden, und das Drehbuch ist auch lächerlich schlecht. Es wäre erträglich, wenn die ganze Action so Extraction -artig und knallhart und brutal wäre, aber das ist sie nicht. Regisseurin Patricia Riggen (Dopesick ) weiß so gut wie nichts darüber, wie man anständige Actionszenen aufbaut, und wenn das flach fällt, gibt es in G20 nichts mehr, was man nutzen könnte, um die ohnehin schon niedrige Bewertung zu erhöhen. Das ist Quatsch. Viel mehr gibt es nicht mehr zu sagen.

