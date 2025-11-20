G2 Minnesota bestätigt seinen Call of Duty League-Kader für 2025/26

HQ

Erst gestern berichteten wir über die Neuigkeiten über den Call of Duty League-Kader der Vancouver Surge für die Saison 2025/26, der im Dezember mit den ersten Runden der Ligaspiele richtig beginnt. Vor diesem Datum, genauer gesagt am kommenden Wochenende, können wir uns auf ein Kickoff-Event von Monster Energy freuen, bei dem die verschiedenen CDL-Teams sowie einige Challengers -Kaderen anwesend sind.

Vor diesem Hintergrund hat das kürzlich umbenannte G2 Minnesota endlich seinen Kader für die kommende Saison bekannt gegeben, der größtenteils aus neuen Spielern besteht, mit einem zurückkehrenden Star aus der Minnesota Rokkr. Der Kader sieht wie folgt aus:



Richter "Estreal" McMillan



Kyle "Kremp" Haworth



Cesar "Skyz" Bueno



Paul "Mamba" Solano



Wie bei Estreal kehrt Daniel "Loony" Loza aus dem Rokkr zurück, um dieses neu aufgestellte Team zu trainieren, das zweifellos große Ambitionen für die kommende Saison hat.