G2 Gozen zurück an der Spitze mit Valorant Game Changers EMEA Stage 3 Sieg

Letztes Jahr, obwohl wir die Valorant Game Changers Championship nicht gewinnen konnten, war ein Jahr, in dem sich in der EMEA-Division alles um G2 Gozen drehte, da das Frauenteam jede der drei Etappen gewann und dann auch in der Championship Dritter wurde. Das Jahr 2025 war nicht so gut, da G2 Gozen weder das erste noch das zweite Turnier gewonnen hat, aber jetzt ist es in der wichtigsten Zeit des Jahres wieder auf der Strecke.

Am Wochenende ging das EMEA Stage 3 -Event zu Ende und in diesem Event gelang es G2 Gozen, Twisted Minds Orchid zu überwinden und die Trophäe in die Höhe zu stemmen und den Geldpreis von 17,4 $ zu gewinnen.

Da dieses Turnier nun in den Büchern steht, kennen wir zumindest die 10 Teams, die bei der Meisterschaft anwesend sein werden, wobei die Teams wie folgt gesetzt sind.

Oberes Bracket Runde 1:



Ninetails gegen Nova Esports GC



MiBR GC gegen GiantX GC



Viertelfinale des oberen Brackets:



G2 Gozen gegen Sieger von Ninetails/Nova



Team Liquid Brazil gegen KRU Blaze



Shopify Rebellion Gold gegen Gewinner von MiBR/GiantX



Xipto GC gegen Karmine Corp GC



Das Game Changers Championship beginnt am 20. November und dauert 10 Tage, wobei die Action in Südkorea im LoL Park in Seoul stattfinden wird. Wer wird deiner Meinung nach die Nase vorn haben, vielleicht kann G2 Gozen auf den Berggipfel zurückkehren, wie es 2022 der Fall war?