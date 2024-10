G2 Gozen setzt Valorant Game Changers dominiert mit drittem EMEA-Sieg in dieser Saison

HQ

Es gibt vielleicht keine Mannschaften in der aktuellen Valorant Wettkampfszene, die einen dominanteren Lauf hatten als die G2 Esports ' reine Frauenmannschaft G2 Gozen. Der Kader ist bei jedem Turnier, an dem er teilnimmt, ein todsicherer Favorit, was in der Saison 2024 zu einem Sieg nach dem anderen geführt hat. Nun hat die Mannschaft ihre Sammlung um eine weitere Trophäe erweitert.

Nach dem Gewinn der Valorant Champions Tour: Game Changers EMEA Stage 1 und Stage 2 hat sich nun auchStage 3 G2 Gozen Turnier durchgesetzt. Mit diesem Ergebnis hat G2 Gozen sein Ticket für die Game Changers Championship gelöst (was es zuvor auch mit den letzten beiden Siegen getan hat...), wo die Mannschaft zweifellos ein Favorit sein wird, um ihre jüngste Form fortzusetzen und auch auf der globalen Bühne die Nase vorn zu haben.

Glaubst du, dass G2 Gozen auch beim World Championship einen Sieg erringen kann?