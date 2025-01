G2 Gozen enthüllt aktualisierten Valorant Kader

HQ

G2 Gozen, G2 Esports ' Frauen-Division Valorant, hatte 2024 fast die Saison aller Saisons. Die Mannschaft blieb das ganze Kalenderjahr über weitgehend ungeschlagen und sicherte sich die vollständige Dominanz in der Valorant Champions Tour: Game Changers EMEA -Szene, indem sie ihre drei Stages gewann und dieser Liste auch noch eine Red Bull Instalock -Trophäe hinzufügte. Dann kam die Game Changers Championship am Ende des Jahres, bei der G2 Gozen an einer der letzten Hürden scheiterte, schließlich Dritter wurde und Nordamerikas Shopify Rebellion die Saison aller Saisons für sich beanspruchen konnte (wenn auch ohne die Trophäe Red Bull Instalock ).

Nach diesem beeindruckenden Lauf im Jahr 2024 wird das Team nun die Aufgabe haben, das Kunststück im Jahr 2025 zu wiederholen, was es mit einem etwas anderen Kader tun wird. Nachdem Eda "rezq" Akçocuk den Kader Anfang Januar verlassen hat, ist nun Mathilde "Nelo" Beltoise von Karmine Corp GC als fünftes und letztes Mitglied zum Team gestoßen.

Wann G2 Gozen wieder in Aktion sein wird, warten wir immer noch darauf, von Riot Games über die Pläne für die Saison 2025 zu hören.