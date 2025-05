G2 Gozen bindet seinen Anführer im Spiel Valorant mit einer Vertragsverlängerung um zwei Jahre

HQ

G2 Gozen hat in letzter Zeit tatsächlich eine kleine Aufbauphase durchlaufen, da im April der Cheftrainer des Teams ging, dann Petra "Petra" Stoker auf die Bank ging, um andere Möglichkeiten zu erkunden, wobei ihre Rolle im Team von Esllene "Akita" Xu ausgefüllt wurde, während Drew "DrewSpark" Spark-Whitworth als Ersatz-Cheftrainer hinzukam. Bei so viel Bewegung wird es sicherlich viele G2-Fans beruhigen zu hören, dass das Team auch auf eine gewisse Konstanz achtet, da die Organisation eine Vereinbarung über die Verlängerung von Michaela "mimi" Lintup getroffen hat.

Die Anführerin des Teams hat eine zweijährige Vertragsverlängerung unterschrieben, die sie bis zum Ende der Saison 2027 an G2 Gozen bindet. Da dies der Fall ist, wird G2 zweifellos darauf drängen, seine Dominanz in der Game Changers EMEA -Schaltung zu behalten, während es gleichzeitig versucht, erneut über die Ziellinie zu kommen und eine World Championship zu gewinnen, was seit 2022 nicht mehr gelungen ist.