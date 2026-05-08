G2 Esports lässt den Großteil seines Teamfight Tactics Teams raus

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Es scheint, als hätte das deutsche G2 Esports Zweifel an seiner Rückkehr zum Wettkampf Teamfight Tactics, denn nach der Verpflichtung eines rein französischen Teams im März hat die Organisation beschlossen, sich von vielen dieser neu eingeführten Spieler zu trennen.

In einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt G2 Esports, dass Muhammed "Canbizz" Canbaz, Enzo "Enzosx" Bordonzotti und Laurent "Pas de Bol" Cidere alle von ihren Positionen im Kader Teamfight Tactics der Organisation entlassen wurden, wobei nur Emre "Double61" Demirtas übrig bleibt.

Es gibt keine Informationen darüber, was als Nächstes für die TFT-Pläne von G2 Esports passieren wird, aber da keine unmittelbaren Spiele bevorstehen und auch die Ergebnisse eher enttäuschend sind, scheint der Einstieg der Organisation in den Esport bisher nicht erfolgreich gewesen zu sein.