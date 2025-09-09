G2 Esports krönt sich zum Champion der BLAST Open London

HQ

Am Wochenende ging das größte Counter-Strike 2 des Events, das im Vereinigten Königreich stattfand, zu Ende, als das BLAST Open London -Turnier, auch bekannt als BLAST Open Fall 2025, sein großes Finale austrug.

Bei der Veranstaltung versuchte Team Vitality, zu seiner Form und seinen jüngsten Siegeszügen zurückzukehren, ein Versuch, der von G2 Esports vereitelt wurde, die sich der Herausforderung stellten, die französische Mannschaft besiegten und die Trophäe für sich beanspruchten.

Das Ergebnis war ein knapper 3:2-Sieg zugunsten von G2 Esports, wobei das Team mit einem Preisgeld von 150.000 US-Dollar plus drei Frequent Flyer Tokens nach Hause ging, was bedeutet, dass die Organisation einen größeren Anteil an den BLAST 2 Millionen US-Dollar Saisoneinnahmen erhält, wenn diese am Ende des Jahres ausgezahlt werden.

Was die nächsten Schritte für G2 Esports betrifft, so wird das Team später in dieser Woche an der Fissure Playground teilnehmen, bevor es in ein paar Wochen für ESL Pro League Season 22 nach Schweden geht.